Рассчитайте массу магния растворенного в соляной кислоте, если при этом выделилс?? водород объемом 4,48 л

Химия
Рассчитайте массу магния растворенного в соляной кислоте, если при этом выделилс?? водород объемом 4,48 л
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х г                                4,48 л Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 24 г                             22,4 л х= 4,8 г Ответ: 4,8 г
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