Помогите пожалуйста решить номер 9))))

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Решение: 1)В равностороннем треугольнике..высота проведенная из вершины к основанию треугольника является, медианой биссектрисой и высотой! 2) Из этого следует, что высота AF является биссектрисой угла А. Значит угол BAF равен 30 градусов потому-что Сумма углов в треугольнике равна 180 ...а так как это равносторонний треугольник угл соответсвенно равны. То все угла по 60 градусов ...AF биссектриса угла А..то есть делит угол пополам!)* ОТВЕТ: 30 градусов!