Решите задачку !!! Энциклопедия стоит 86 рублей . Сколько стоят 5 таких энциклопедий ?

Математика
Решите задачку !!! Энциклопедия стоит 86 рублей . Сколько стоят 5 таких энциклопедий ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
86*5=430 это так вот
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