Какие реки Евразии не замерзают?
География
Какие реки Евразии не замерзают?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реки южной части Евразии, такиех как Индокитай, Арабский полуостров, и на территории Индии. Так же, вроде Ока еще
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