(a+b) ^2 -4×а×b как легче можно решить этот пример самостоятельно.

Алгебра
(a+b) ^2 -4×а×b как легче можно решить этот пример самостоятельно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a+b)^2-4ab=a^2+2ab+b^2-4ab=a^2-2ab+b^2=(a-b)^2
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