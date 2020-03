Прочитай письмо Miss Chatter.Вставь пропущенные слова.am.is.are.Dear Ann.Thank you for your letter.I am teacher at Green School now.I have got ten pupils.They. 10.......... nice and smart.Peter.11.........kind.Jack and Nick.12....

Английский язык

Прочитай письмо Miss Chatter.Вставь пропущенные слова.am.is.are.Dear Ann.Thank you for your letter.I am teacher at Green School now.I have got ten pupils.They. 10.......... nice and smart.Peter.11.........kind.Jack and Nick.12........brave and strong.Mary.Bess.Jane and Pam like to dance.Billy.Thomas and Martin like to read and count.On Sundays we go to the cinema together.I 13..........happy.14........you happy.Have you got any pupils.What 15........their names.Come and visit me in Green School.Please write back.Best wishes.Alice Miss Chatter.

Автор: Гость