Составить два предложения:1)с причастным оборотом,2)с деепричастным оборотом. заранее спасибо

Русский язык
Составить два предложения:1)с причастным оборотом,2)с деепричастным оборотом. заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я  увидел кота, лакающего молоко из миски. ( П.о.) Я принял решение, подведя итоги (Д.о.)
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