Что такое анализ идеи?????
Технология
Что такое анализ идеи?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый важный этап на старте делового проекта. Он помогает здраво оценить жизнеспособность будущего бизнеса и его перспективы.
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