13902:42 решите в столбик ставлю спосибо
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13902:42 решите в столбик ставлю спосибо
Ответ(ы) на вопрос:
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13902|_42 ````````````|331 126 ------ ```130 ```126 ----------- ```````42 ```````42 ----------- 0
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