Три проводника сопротивлением 2 , 4 , 6 Ом соединены паралельно . Определить их общее сопротивление .

Физика
Три проводника сопротивлением 2 , 4 , 6 Ом соединены паралельно . Определить их общее сопротивление .
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/R=1/R1 + 1/R2 + 1/R3 R= R1*R2*R3/(R1*R2 + R2*R3 + R1*R3) R= 48/44= 1,1 Ом
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