Помогите пожалуйста решить задачи а) б) в)
Математика
Помогите пожалуйста решить задачи а) б) в)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) a-5b б) (c+d)/8 в)(a-b)/5
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