При каком значении параметра р уравнение x^2-3x+4-p=o будет мыть два корня? один корень? не будет иметь корней?
Алгебра
При каком значении параметра р уравнение x^2-3x+4-p=o будет мыть два корня? один корень? не будет иметь корней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если дискриминант равен 0, то 1 корень , если больше 0 , то 2 корня , если меньше 0 , то нет корней
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