Який материк я мрію відвідати

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Мрія про подорож. Майже кожна людина мріє подорожувати і побачити світ. Як і більшість людей я люблю подорожувати. Нажаль, можливостей для мандрівок по різних країнах дуже мало, тому я здійснюю поїздки по містах України. Але в майбутньому я мрію відвідати зарубіжні країни і побачити їхні визначні місця. Список місць, в яких я хотів би побувати, вже назбирався доволі довгий. Перш за все, хочу відвідати країни Північної Америки. Це один з найбільших континентів світу. Найширша частина материка лежить в помірних широтах, що дуже впливає на його природу. Природа Північної Америки – дуже різноманітна. Саме на цьому континенті є багато місць, де б я хотів побувати. Північна Америка славиться найбільшою греблею світу на річці Парані. Неймовірною красою, різноманітністю та унікальністю природи завжди вражають Галапагоські острови.Також мрію здійснити поїздку на каное з мотором або на невеликому літаку по найвищому водоспаду світу – Анхель. Північна Америка – багата відомими заповідниками та парками. Вважаю обов’язковою місією – екскурсію доНаціонального парку «Зайон» в штаті Юта. «Зайон» по праву пишається безліччю разючих природних визначних пам'яток.Небагато місць на землі може похвалитися стількома чудовими пам'ятками на невеликій площі, як долина Йосеміте. Це природний шедевр краси і різноманітності. Приголомшливе видовище обіцяє показати національний парк «Карлсбадські печери» в Техасі. У сутінках вхід в Карлсбадські печери стає чорним. Одне з улюблених явищ відвідувачів – це коли мільйони летючих мишей випурхують з прохолодної темноти печери. На це варто подивитись. Звичайно ж, неможливо не полюбуватись красою, величчю та могутністю одного з відомих всьому світу водоспаду, який має назву Ніагарський. Цей знаменитий водоспад складається з двох частин: Американського іПідковоподібного водоспадів. Між ними знаходиться Козячий острів - покритий деревами острівець посеред річки. Краса природи Північної Америки обіцяє бути незабутньою. Але не менш вражаючими і захоплюючими є найбільші міста цього континенту. Так, побувати в Лос-Анджелісі – мрія чи не кожної людини. І це не дивно, центр кіноіндустрії - Голівуд,обсерваторії в Маунт-Вілсон і Маунт-Паломар, музей мистецтв Джон-Пол Гетті, Діснейленд – відомі місця у всьому світі. По можливості, я відвідаю столицю США – Нью Йорк. Це найбільше місто в США. Головна частина міста – це Манхеттен. Ну хто не мріяв тут побувати? Це місто славиться визначними пам’ятками архітектури, музеями, мистецькими галереями. Обов’язковою є екскурсія до Статуї Свободи. Також цікаво було б подивитись на штаб-квартиру ООН і ще багато іншого. Подорожувати Північною Америкою можна дуже довго. Різноманітність неймовірної краси та вражень цього континенту не залишить байдужим нікого. Подорожування – це можливість дізнатися багато нового та невідомого, познайомитися з цікавими людьми, розширити свій кругозір. Я впевнений, щоподорож – це кращий спосіб вивчати географію.