Бак формы прямоугольного параллелепипеда с измерениями 15дм.,20дм.И 10 дм. заполнен водой.Всю воду из бака разлили по бочкам вместимостью 200дм.Сколько потребуется бочек? спасибо заранее!

Математика

Бак формы прямоугольного параллелепипеда с измерениями 15дм.,20дм.И 10 дм. заполнен водой.Всю воду из бака разлили по бочкам вместимостью 200дм.Сколько потребуется бочек? спасибо заранее!

Автор: Гость