Бак формы прямоугольного параллелепипеда с измерениями 15дм.,20дм.И 10 дм. заполнен водой.Всю воду из бака разлили по бочкам вместимостью 200дм.Сколько потребуется бочек? спасибо заранее!
Математика
Бак формы прямоугольного параллелепипеда с измерениями 15дм.,20дм.И 10 дм. заполнен водой.Всю воду из бака разлили по бочкам вместимостью 200дм.Сколько потребуется бочек? спасибо заранее!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем=авс=15*20*10=3000дм^3; 3000:200=15(бочек потребуется)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Выпиши в тетрадь только те слова,в которых пропущенно окончание -и ,обьесни свой в??бор. о бесед_,про гост_,на ветки_,омыш_,за речек_,из вишн_,в те...
Русский язык
Алгебра
При каком значении параметра р уравнение x^2-3x+4-p=o будет мыть два корня? один корень? не будет иметь корней?