Шиповник доклад дошкол ный
Биология
Шиповник доклад дошкол ный
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Гость:
Шиповник Шиповник Сегодня я хочу рассказать о таком поистине волшебном растении, как шиповник. Что же в нем такого волшебного, если каждый маггл знает, что это такое и где он растет? И может свободно купить его в аптеке. Так в том-то и дело, что свойства его волшебные так велики, что и на магглов оказывают благотворное влияние, даже магглы не смогли не заметить этого. Волшебные свойства шиповника заметили еще древние греки. Так, маг Гиппократь использовал плоды растения в приготовлении зелий, которые выдавал магглам, как просто лекарства. Из Древней Греции пошло прозвище шиповника «Собачья роза», потому что им исцеляли раны от укусов собак. В Древней Руси плоды шиповника считались очень дорогим лекарством и высоко ценились. Обменивались они только на атлас, бархат и др. В XVI и XVII веках в Оренбургские степи отправляли охраняемые стрельцами специальные экспедиции для сбора плодов шиповника, которые потом хранились в Аптерском приказе в Кремле. Их отпуск производили по специальному разрешению царя. В первом военном госпитале в Москве больным давали для поддержания сил “патоку своробориновую”. Своробориной называли на Руси шиповник. Сохранились рецепты зельеваров XVII века, в которых рассказывается, что шиповник широко применялся при кровотечениях из десен и для укрепления десен в виде зубного порошка. Плоды шиповники богаты такими волшебными веществами, как витамины С В2, К, Р и каротином. Они представляют собой естественный поливитаминный концентрат. Кроме того, плоды содержать сахар, дубильные вещества, лимонную кислоту. В растительном мире шиповник занимает первое место по количеству наиволшебнейшего витамина С – 5945 мг% и более. Не только плоды шиповника волшебны, он еще и удивительно, чарующее, я бы даже сказала магически красив. Цветы от розового до бордового – прекрасные розы на кустарнике ярко зеленого цвета. А какой аромат источают они! Просто божественный. Не менее красив куст шиповника осенью, когда цветы уже отцвели, сами плоды прекрасно украшают куст, остающийся зеленым очень и очень долго. Самыми волшебными считаются два вида шиповника: шиповник коричневый, произрастающий на европейской части России и иглистный, растущий в Сибири, проникающий на Запад до Онежского озера и на Север в тундру. Как отличить эти наиболее магические плоды? У обоих видов чашечки остаются вверху при плодах и состоят из 5 цельнокрайных, направленных вверх листочков. После сушки плодов чашечки сбивают и должна остаться дырочка вверху. Собирают волшебные плоды, когда они приобрели ярко-оранжево-красную окраску, но еще плотны на ощупь, потому что в дальнейшем они становятся мягкими и их трудно собирать, не попортив. Приготовить волшебное зелье из шиповника очень просто, это может даже неопытный маг. нужно заварить 5-6 цельных плодов на стакан очищенной кипяченой в котелке воды, можно добавить сахар по вкусу, а лучше мед. Вот такое вот волшебное растение шиповник. При написании доклада я использовала книгу И.И. Громм «Растения витаминоносители».
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