Фундаментальная основа в физике: a) квант; b) кварк; c) электрон.
Физика
Фундаментальная основа в физике: a) квант; b) кварк; c) электрон.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С - электрон. Они есть везде
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