Гражданин уплачивает алименты на двух несовершеннолетних детей. После того как о?? стал содержать и своих нетрудоспособных родителей (пенсионеров по старости), решил обратиться в суд с целью уменьшить размер выплачиваемых алиме...

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Гражданин уплачивает алименты на двух несовершеннолетних детей. После того как о?? стал содержать и своих нетрудоспособных родителей (пенсионеров по старости), решил обратиться в суд с целью уменьшить размер выплачиваемых алиментов. Как поступит суд в данной ситуации
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снизит размер выплачиваемых аллиментов
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