Помогите решить логарифмическое уравнение: log √3x+4 5 * log5 x=1 В данном случае выраже??ие 3x+4 полностью под корнем. Дальше напишу словами чтобы вы лучше поняли: " логарифм √3x+4 ( 3x+4 полностью под корнем) по основанию 5 ...
Алгебра
Помогите решить логарифмическое уравнение: log √3x+4 5 * log5 x=1 В данном случае выраже??ие 3x+4 полностью под корнем. Дальше напишу словами чтобы вы лучше поняли: " логарифм √3x+4 ( 3x+4 полностью под корнем) по основанию 5 умножить на log 5 по основанию x равно 1.
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