Придумать четыре слова; .сущ. одуш. собст.ед.ч.
Русский язык
Придумать четыре слова; .сущ. одуш. собст.ед.ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мария , Олег , Никита , Сидоров , Жучка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
KMnO4+Na2SO3 решить уравнение, прибавить к полученному результату H2O. Найти окислитель ?? восстановитель.
Алгебра
Помогите решить логарифмическое уравнение: log √3x+4 5 * log5 x=1 В данном случае выраже??ие 3x+4 полностью под корнем. Дальше напишу словами что...
Математика
Навстречу друг другу из двух сел, расстояние между которыми – 30 км, одно??временно вышли два пешехода. Один шел со скоростью 4 км/...