Помогите пожалуйста, очень надо !!! История геологического развития русской равн??ны: исследовать по всем геологическим эрам, назвать важнейшие события геологической истории.
География
Помогите пожалуйста, очень надо !!! История геологического развития русской равн??ны: исследовать по всем геологическим эрам, назвать важнейшие события геологической истории.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даты войн из-за которого территория расширилась, к примеру 2мировая мы у Германии отобрали город Конинсберг который нынче называется Калининград.
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