Помогите пожалуйста, очень надо !!! История геологического развития русской равн??ны: исследовать по всем геологическим эрам, назвать важнейшие события геологической истории.

География

Помогите пожалуйста, очень надо !!! История геологического развития русской равн??ны: исследовать по всем геологическим эрам, назвать важнейшие события геологической истории.

Автор: Гость