Найди 8\9 от 72 помоготе плиииииииииииииииз

Математика
Найди 8\9 от 72 помоготе плиииииииииииииииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72 : 9 * 8 = 64----------==================
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