Порядок морфемного разбора

Русский язык
Порядок морфемного разбора
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План разбора слова по составу:  1. Выделить окончание  2. Далее основу слова 3. Выделить корень  4. Выделить приставку, если она есть  5. Так же поступить с суффиксом  6. Готово) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите пожалуйста, очень надо !!! История геологического развития русской равн??ны: исследовать по всем геологическим эрам, назвать важнейшие с...
Ответить
Русский язык
Мини соч. на тему: "Зима". с наречиями : Ещё, свежо, колюче, хорошо, блестяще, волнующе. ( у наречия не изменять форму)
Ответить
Русский язык
Придумать четыре слова; .сущ. одуш. собст.ед.ч.
Ответить
История
Сколько часов спал гитлер? помогите плиииз
Ответить
Химия
KMnO4+Na2SO3 решить уравнение, прибавить к полученному результату H2O. Найти окислитель ?? восстановитель.
Ответить