Порядок морфемного разбора
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Порядок морфемного разбора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План разбора слова по составу: 1. Выделить окончание 2. Далее основу слова 3. Выделить корень 4. Выделить приставку, если она есть 5. Так же поступить с суффиксом 6. Готово)
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