Периметр ромба равен 72, а один из углов равен 45 градусов. Найдите площадь ромба
Геометрия
Периметр ромба равен 72, а один из углов равен 45 градусов. Найдите площадь ромба
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