СРОЧНО!!!! С РЕШЕНИЕМ!!!!! целая часть в неправильной дроби 53/15 равна 1) 4 2) 45 3) 8 4) 3 21.Смешанное число 4 3/7 можно представить в виде неправильной дроби 1) 43/7 2) 25/7 3) 31/7 4) 7/31 23.В первый день туристы пр...

Математика

СРОЧНО!!!! С РЕШЕНИЕМ!!!!! целая часть в неправильной дроби 53/15 равна 1) 4 2) 45 3) 8 4) 3 21.Смешанное число 4 3/7 можно представить в виде неправильной дроби 1) 43/7 2) 25/7 3) 31/7 4) 7/31 23.В первый день туристы прошли 2/7 всего намеченного пути, а во второй 3/7 всего пути. Какую часть пути туристы прошли за два дня? 1) 5/14 2) 5/7 3) 1/14 4) 6/14

Автор: Гость