Срочно! поставить скобки так, чтобы получилось верное равенство: 30-49:42:6*8=184
Математика
Срочно! поставить скобки так, чтобы получилось верное равенство: 30-49:42:6*8=184
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30-49:(42:6)*8=184 вот так
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