32a^4b-80a^3b^2+50a^2b^3/20ab^3-16a^2b^2 Помогите, пожалуйста.
Математика
32a^4b-80a^3b^2+50a^2b^3/20ab^3-16a^2b^2 Помогите, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числитель=2а^2b(16a^2-40ab+25b^2)=2a^2b(5b-4a)^2, дробь: 2a^2b(5b-4a)^2/4ab^2(5b-4a)=a(5b-4a)/2b.
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