2cos^2(п\2+x)+корень из 3sin2x=0 [ 9п\2;6п ]

Гость: Гость:

А) Формула приведения и формула синуса двойного угла. -2sin^2x+√3*2sinxcosx=0 2sinx(-sinx+√3cosx)=0 Решим распадающиеся ур-ие: 2sinx=0 sinx=0 x=Πk, k€Z -sinx+√3cosx=0 | : на cosx -tgx+√3=0 tgx=√3 x=arctg√3+Πn, n€Z x=Π/3+Πn, n€Z б) [9Π/2 ; 6Π] Решим с помощью двойного неравенства: 1) 9Π/2<=Πk<=6Π 4,5<=k<=6 k=5 x=5Π k=6 x=6Π 2) 9Π/2<=Π/3+Πn<=6Π 9Π/2-Π/3<=Πn<=6Π-Π/3 25Π/6<=Πn<=17Π/3 25/6<=n<=17/3 n=5 x=Π/3+5Π=16Π/3 Ответ: а) Πk; Π/3+Πn; n, k€Z, б) 5Π, 16Π/3, 6Π