Иллюзионист демонстрирует публике два одинаковых по размеру цилиндра, плотно обёрнутые бумажной лентой. После чего он вносит цилиндры в пламя горелки. Бумага на первом цилиндре загорается почти, а на втором спустя долгое время....
Физика
Иллюзионист демонстрирует публике два одинаковых по размеру цилиндра, плотно обёрнутые бумажной лентой. После чего он вносит цилиндры в пламя горелки. Бумага на первом цилиндре загорается почти, а на втором спустя долгое время. Иллюзионист объясняет это явление магическими свойствами второго цилиндра. В чем на самом деле может состоять секрет фокуса? а) Первый цилиндр изготовлен из дерева, а второй из металла. б) Первый цилиндр изготовлен из металла, а второй из дерева. в) Оба цилиндра металлические. Второй сплошной, а первый представляет собой тонкостенную трубку. г) Оба цилиндра металлические. Второй сплошной, а первый предстпвляет собой тонкостенную трубку. д) Ни один из предложенных вариантов не может объяснить данное явление.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это вопрос теплопроводности материала цилиндра. У дерева она ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, чем у металла. Поэтому куда большее количество тепла будет расходоваться на нагрев бумаги. Ответ: а).
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