Иллюзионист демонстрирует публике два одинаковых по размеру цилиндра, плотно обёрнутые бумажной лентой. После чего он вносит цилиндры в пламя горелки. Бумага на первом цилиндре загорается почти, а на втором спустя долгое время....

Физика

Иллюзионист демонстрирует публике два одинаковых по размеру цилиндра, плотно обёрнутые бумажной лентой. После чего он вносит цилиндры в пламя горелки. Бумага на первом цилиндре загорается почти, а на втором спустя долгое время. Иллюзионист объясняет это явление магическими свойствами второго цилиндра. В чем на самом деле может состоять секрет фокуса? а) Первый цилиндр изготовлен из дерева, а второй из металла. б) Первый цилиндр изготовлен из металла, а второй из дерева. в) Оба цилиндра металлические. Второй сплошной, а первый представляет собой тонкостенную трубку. г) Оба цилиндра металлические. Второй сплошной, а первый предстпвляет собой тонкостенную трубку. д) Ни один из предложенных вариантов не может объяснить данное явление.

Автор: Гость