Напишите цифры словами Не поднялся он по 177 лестницам,не заглянул в 1945 окон
Русский язык
Напишите цифры словами Не поднялся он по 177 лестницам,не заглянул в 1945 окон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не поднялся он по ста семидесяти семи лестницам, не заглянул в тысячу девятьсот сорок пять окон
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Физика
Иллюзионист демонстрирует публике два одинаковых по размеру цилиндра, плотно обёрнутые бумажной лентой. После чего он вносит цилиндры в пламя горел...