Мировая дорога с твёрдым покрытием - что это?
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Мировая дорога с твёрдым покрытием - что это?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это загадка, то , скорее всего, это шоссе.
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