Укажите в ответе номера верных утверждений 1) Через заданную точку плоскости можно провести единственную прямую 2) Любые два равносторонних треугольника подобны 3) Угол, опирающийся на диаметр окружности, прямой.

Геометрия

Укажите в ответе номера верных утверждений 1) Через заданную точку плоскости можно провести единственную прямую 2) Любые два равносторонних треугольника подобны 3) Угол, опирающийся на диаметр окружности, прямой.

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