Укажите в ответе номера верных утверждений 1) Через заданную точку плоскости можно провести единственную прямую 2) Любые два равносторонних треугольника подобны 3) Угол, опирающийся на диаметр окружности, прямой.

Геометрия
Укажите в ответе номера верных утверждений 1) Через заданную точку плоскости можно провести единственную прямую 2) Любые два равносторонних треугольника подобны 3) Угол, опирающийся на диаметр окружности, прямой.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) Все равносторонние треугольники подобны 3) Вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности - прямой.
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