1)Какое событие истории стало причиной того, что английский король практически не жил в своей стране, французский король был провозглашен святым, а германский король утонул? 1 Столетняя война 2 Наполеоновские войны 3 Крестовые...
История
1)Какое событие истории стало причиной того, что английский король практически не жил в своей стране, французский король был провозглашен святым, а германский король утонул? 1 Столетняя война 2 Наполеоновские войны 3 Крестовые походы 2). Какое понятие объединяет имена: К.Линней, В.Гершель, Л.Бюффон? 1 ученые эпохи Просвещения 2 музыканты эпохи Просвещения 3 лидеры народных движений эпохи Просвещения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3. Крестовые походы. Хотя английский король не жил в своей стране не только по этой причине. 2) 1. Ученые эпохи Просвещения.
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