Цікавий світ материка на який я хочу потрапити це Африка! Розповідь -міркування!

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В Буркина-Фасо, Африка, существует деревня Тьебель, в которой живёт этническая группа кассена и является для этой народности королевской резиденцией. Простому туристу попасть в деревню практически невозможно, для этого нужно хорошо договориться с старейшинами племени. Если разрешение получено, то есть определенные правила - нельзя носить красную одежду, и ни в коем случае нельзя брать зонтик, так как это атрибутика правителей. Самое удивительное в этой деревни, что все дама расписаны удивительными рисунками и узорами. Расписные дома признак королевских семей в данной местности.