1. Прочитай текст. Поміркуй, чи можна вважати цей текст художнім. У (вовк) сірого голова велика, широколоба, шия коротка, малорухома. Довжина (тулуб) у (самець) перевищує 120 см. Забарвлення (хутро) влітку рудувате, а взимку ...
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1. Прочитай текст. Поміркуй, чи можна вважати цей текст художнім. У (вовк) сірого голова велика, широколоба, шия коротка, малорухома. Довжина (тулуб) у (самець) перевищує 120 см. Забарвлення (хутро) влітку рудувате, а взимку бурувато-сірого (колір). Нападає вовк звичайно на (олень, дикий кабан), козулю, а також полює на (заєць, ховрах, водоплавний птах). Лігво він влаштовує серед (бурелом), (чагарник) або густого (очерет). Швидкість (біг) цього (хижак) досягає 80 кілометрів за годину. 2 Поділи його на абзаци. 3. Зроби звуко-буквений аналіз слова шия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ні. це розповідь 2)У вовка сірого голова велика, широколоба, шия коротка, малорухома. Довжина тулуба у самця перевищує 120 см. Забарвлення хутра влітку рудувате, а взимку бурувато-сірого кольору. Нападає вовк звичайно на оленів, диких кабанів, козулю, а також полює на заєця, ховраха, водоплавний птахів. Лігво він влаштовує серед буреломів, чагарників або густого очерету. Швидкість бігу цього хижака досягає 80 кілометрів за годину. 3)шия(шийа)
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