1) Прочитайте стихотворение. О чём оно? Ветер принёс издалека Песни весенней намёк, Где-то светло и глубоко Неба открылся клочок. В этой бездонной лазури, В сумерках близкой весны Плакали зимние бури, Реяли звёздные сны. Робко,...

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1) Прочитайте стихотворение. О чём оно? Ветер принёс издалека Песни весенней намёк, Где-то светло и глубоко Неба открылся клочок. В этой бездонной лазури, В сумерках близкой весны Плакали зимние бури, Реяли звёздные сны. Робко, темно и глубоко Плакали струны мои. Ветер принёс издалека Звучные песни твои. (А. Блок) 2) Выпишите слова с приставками. Обозначьте приставки, объясните их значение.

Автор: Гость