1)Раскройте скобки, используя Present Simple или Present Progressive . Образуйте вопросительную и ??трицательную формы. 1. Не ( watch или not) the news every day. 2. They( play) computer games right now.
Английский язык
1)Раскройте скобки, используя Present Simple или Present Progressive . Образуйте вопросительную и ??трицательную формы. 1. Не ( watch или not) the news every day. 2. They( play) computer games right now.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 watches 2 are playing
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Деду Мазаю надо перенести с огорода 18 мешков с капустой. Он позвал на помощь внуко??. Внуки объединились в пары, и каждой паре досталось по 3 мешк...
Математика
Русский язык
Геометрия
В равнобедренном треугольнике abc к основанию ab проведена высота ch. Определите коо??динаты точки h, если a(4;0), b(0;7)