Деду Мазаю надо перенести с огорода 18 мешков с капустой. Он позвал на помощь внуко??. Внуки объединились в пары, и каждой паре досталось по 3 мешка. Сколько внуков у деда Мазая?

Математика

Деду Мазаю надо перенести с огорода 18 мешков с капустой. Он позвал на помощь внуко??. Внуки объединились в пары, и каждой паре досталось по 3 мешка. Сколько внуков у деда Мазая?

Автор: Гость