Деду Мазаю надо перенести с огорода 18 мешков с капустой. Он позвал на помощь внуко??. Внуки объединились в пары, и каждой паре досталось по 3 мешка. Сколько внуков у деда Мазая?
Математика
Деду Мазаю надо перенести с огорода 18 мешков с капустой. Он позвал на помощь внуко??. Внуки объединились в пары, и каждой паре досталось по 3 мешка. Сколько внуков у деда Мазая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 :3=6 пар 6×2=12 внуков
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