Основные события в международной политике в период правления Александра III с датами

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Император Александр III правил на протяжении не слишком долгого периода времени – с 1881 по 1894 г.г. За свое правление заслужил прозвание «Миротворец». Царствование этого российского императора действительно было необычайно мирным в том, что касалось внешней политики. Основными своими задачами при восшествии на престол Александр считал поиск союзников и поддержание мирных отношений со всеми странами, а уж затем задумывался об усилении влияния на Балканах, закреплении на Дальнем Востоке и установлении границ в Средней Азии.