НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЭССЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ,СРОЧНО!!! Общество не может ни переск??чить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. Но оно может смягчить муки родов» Карл Маркс -немецкий экономист и ...
Обществознание
НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЭССЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ,СРОЧНО!!! Общество не может ни переск??чить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. Но оно может смягчить муки родов» Карл Маркс -немецкий экономист и философ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На самом деле я считаю так же , т.к. ни одно общество не может прыгнуть выше головы. Это можно сравнить с эволюцией человеческого рода. Смягчить муки родов очень сложно, но если наш социум сможет жить мирно , то у нас имеются шансы, но мы все понимаем что это не возможно, т.к. война-залог развития страны
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