Сочинение из пяти предложений описания белки летом Пожалуйста!
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Сочинение из пяти предложений описания белки летом Пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В парке скакала белка на дереве. она собирала шишки. она была коричневым цветам. она была весёлая. она не нашла шишки и ушла грустная в дупло
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