lt;pgt;разложите на простые множители составные числа: 14,26,35,38,52,87
Математика
lt;pgt;разложите на простые множители составные числа: 14,26,35,38,52,87
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14=2*7=3*4 26=2*13 35=7*5 38=2*19 52=4*13 87=3*29 4=1*4 9=1*9 "5=1*5
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