Найди 12 слов по теме мой дом по английскому 2-ой класс

Английский язык
Найди 12 слов по теме мой дом по английскому 2-ой класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Window Kitchen Chair House Table Radio Lamp Door Garden Bath Bedroom (из этого слова можно образовать ещё два слова Bed, Room)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Принимаю только с решением! #433 , 435 , 429,438,439
Ответить
Литература
Архитектура церкви? помогите плиз
Ответить
Русский язык
Как составить звуковую схему предложения к предложению МАКСИМ КОРМИТ КРОЛИКОВ?
Ответить
Информатика
Помогите, пожалуйста, нужно написать текст программу в Паскаль Вычисление скалярного произведения 1)s=(Aq-Bp,r) - условие Исходные данные:...
Ответить
Математика
Сколько будет 222222222222222*5555555555555555555-9999999999999999
Ответить