Найди 12 слов по теме мой дом по английскому 2-ой класс
Английский язык
Найди 12 слов по теме мой дом по английскому 2-ой класс
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Window Kitchen Chair House Table Radio Lamp Door Garden Bath Bedroom (из этого слова можно образовать ещё два слова Bed, Room)
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