Сколько будет 222222222222222*5555555555555555555-9999999999999999

Математика
Сколько будет 222222222222222*5555555555555555555-9999999999999999
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Будет 1.23456е17 алгебрик
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