Одна сторона прямоугольника на 4 см больше другой. Если меньшую сторону увеличить в 2 раза ,а большую оставить без изменения , то периметр нового прямоугольника будет равен 56 см . Найдите стороны данного прямоугольника .

Алгебра
Одна сторона прямоугольника на 4 см больше другой. Если меньшую сторону увеличить в 2 раза ,а большую оставить без изменения , то периметр нового прямоугольника будет равен 56 см . Найдите стороны данного прямоугольника .
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