Одна сторона прямоугольника на 4 см больше другой. Если меньшую сторону увеличить в 2 раза ,а большую оставить без изменения , то периметр нового прямоугольника будет равен 56 см . Найдите стороны данного прямоугольника .

Алгебра

Одна сторона прямоугольника на 4 см больше другой. Если меньшую сторону увеличить в 2 раза ,а большую оставить без изменения , то периметр нового прямоугольника будет равен 56 см . Найдите стороны данного прямоугольника .

Автор: Гость