Закончите уравнения химических реакций Mg+H2 Al+O2 Fe+5 Na+P Ba+N2
Химия
Закончите уравнения химических реакций Mg+H2 Al+O2 Fe+5 Na+P Ba+N2
Ответ(ы) на вопрос:
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Mg+H2=MgH2 4Al+3O2=2Al2O3 Fe+S=FeS 3Na+P=Na3P 3Ba+N2=Ba3N2
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