Предложени серебрит мороз увянувшееполе сложное простое

Русский язык
Предложени серебрит мороз увянувшееполе сложное простое
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это предложение простое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От автобусной станции отошёл автобус со скоростью 40 км / ч. Через час в противоположном направлении вышел другой автобус, скорость которого 60 км ...
Ответить
Обществознание
Эссе на пословицу "поражение мать-успеха"
Ответить
Литература
Как ты считаешь достаточно ли просто знать вежливый слова не используя их. Записи свои мысли. Начало такое: Нет, недостаточно. Потому что...
Ответить
Другие предметы
Напишите пожалуйста мини-сочинение на тему "Как я пользуюсь своими правами "
Ответить
Русский язык
Здравствуйте обозначь в них окончания в словах Лиса, лисе, лису, лисой. Зайцы, зайцам , зайцами, о зайцах. Хитрая, хитрый, хитрое, хитрые.
Ответить