Эссе на пословицу "поражение мать-успеха"
Обществознание
Эссе на пословицу "поражение мать-успеха"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поражение-мать успеха Когда ты проигрываешь определенный момент в жизни, игру, матч, когда ты проигрываешь шанс на успех ты чувтвуешь что ты не на что не способен-так бы сказал слабый человек, т.к поражение ломает людей. Если ты сильный и смелый, то после поражения ты встанешь скинешь грязь с лица и добешься своего, добешься успеха.
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