Как ты считаешь достаточно ли просто знать вежливый слова не используя их. Записи свои мысли. Начало такое: Нет, недостаточно. Потому что...
Литература
Как ты считаешь достаточно ли просто знать вежливый слова не используя их. Записи свои мысли. Начало такое: Нет, недостаточно. Потому что...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно человеку нужно это всё знать, и использовать в своей речи. Ведь если ты будешь их знать, но не использовать то людям будет не приятно с тобой общаться.Человеку хочется ласки и правильного отношения к себе.
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