Опис картини "Молодий Тарас Шевченко в майстерні Карла Брюллова "

Українська література
Опис картини "Молодий Тарас Шевченко в майстерні Карла Брюллова "
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На картині зображено молодого Тараса, який заходиться в майстерні Карла Брюлова. Молодий Тарас дуже сердитий сдиь в туалеті і жде прихада баби ягі все шо я знаю
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