ПОМОГИТЕ С РЕШЕНИЕМ НАДО3. Дано 3 ∙ 10 23 молекул азота, какой объем будут занимать данные молекулы1) 11,2л2) 22,4 л3) 56 л4) 16,8 л4. Сколько моль вещества находится в объеме 2,8 литра хлора1) 0,25моль2) 0,5 моль3) 0,125 моль4...

Химия

ПОМОГИТЕ С РЕШЕНИЕМ НАДО3. Дано 3 ∙ 10 23 молекул азота, какой объем будут занимать данные молекулы1) 11,2л2) 22,4 л3) 56 л4) 16,8 л4. Сколько моль вещества находится в объеме 2,8 литра хлора1) 0,25моль2) 0,5 моль3) 0,125 моль4) 0,1 моль5.Сколько весит 67,2 литров водорода1) 4 грамм2) 6 грамм3) 8 грамм4) 10 грамм6. Какую массу будут составлять 15 ∙ 10 23 молекул СО1) 28грамма2) 70 грамм3) 35 грамм4) 42 грамм

Автор: Гость