ПОМОГИТЕ С РЕШЕНИЕМ НАДО3. Дано 3 ∙ 10 23 молекул азота, какой объем будут занимать данные молекулы1) 11,2л2) 22,4 л3) 56 л4) 16,8 л4. Сколько моль вещества находится в объеме 2,8 литра хлора1) 0,25моль2) 0,5 моль3) 0,125 моль4...
Химия
ПОМОГИТЕ С РЕШЕНИЕМ НАДО3. Дано 3 ∙ 10 23 молекул азота, какой объем будут занимать данные молекулы1) 11,2л2) 22,4 л3) 56 л4) 16,8 л4. Сколько моль вещества находится в объеме 2,8 литра хлора1) 0,25моль2) 0,5 моль3) 0,125 моль4) 0,1 моль5.Сколько весит 67,2 литров водорода1) 4 грамм2) 6 грамм3) 8 грамм4) 10 грамм6. Какую массу будут составлять 15 ∙ 10 23 молекул СО1) 28грамма2) 70 грамм3) 35 грамм4) 42 грамм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1вопрос.1) 2вопрос.3) 3вопрос.2) 4вопрос.2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди частное и остаток выполни проверку 67/9= 28/30= 673/4= 489/9 = 544/5=<br /> СТОЛБИКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Ну-ка, расскажи, что ты подаришь своему дружку на день рождения? - спросил папа .- Ес??ь подарочек,- сказал я. - Сегодня Вера Сергеевна гуся выпотр...
Русский язык
Дарья Ивановна сказала, что выходной закончился. Ребята просили оставить мальчи??а на недельку. -Нельзя!У него своя работа. Он в детском саду ...